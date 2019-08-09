Происшествия
Возросло число пострадавших от новых взрывов под АчинскомГазета.Ru 09 августа в 14:27
В районе проводится массовая эвакуация. В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
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В Красноярском крае пострадавшие от повторных взрывов под Ачинском продолжают обращаться в больницу
КП - Красноярсквчера в 11:00
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