Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возрослоГазета.Ru 12:45
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице. По имеющейся информации, в медучреждение привезли четверо служащих и пять гражданских лиц.
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с чего всё началось
При проведении работ по разминированию снарядов на военном складе под Красноярском произошел подрыв снаряда, сообщает пресс-служба губернатора региона.БИЗНЕС Online13:28
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Общество
В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления
Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:38
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Яблочные рецепты: что волгоградцы могут приготовить на зиму
3. Вкусная диетическая пастила получится, если запечь яблоки в духовке (40 мин.) или в микроволновке (15−20 мин). Потом нужно сделать пюре и взбить миксером, добавив в массу белки.
Обновлено в 15:34
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Происшествия
На мэра Туапсе завели уголовное дело
Главу Туапсинского городского поселения Владимира Зверева обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Общество
В Москве шквалистый ветер повалил более 40 деревьев
Сильный ветер повалил свыше 40 деревьев и повредил более 20 автомобилей на территории столицы, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 11:20
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Авто
Tesla может повысить цены на свои электромобили в Китае
Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку
Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.
Обновлено в 08:16
Технологии
Apple запустила аналитический сервис для музыкантов
Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено в 12:06
Футбол
Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте
Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте. Я не думал о том, что он может покинуть команду.
Обновлено в 12:18