Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возрослоГазета.Ru 12:45

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице. По имеющейся информации, в медучреждение привезли четверо служащих и пять гражданских лиц.
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с чего всё началось
При проведении работ по разминированию снарядов на военном складе под Красноярском произошел подрыв снаряда, сообщает
 пресс-служба губернатора региона.
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