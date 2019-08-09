с чего всё началось

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице. По имеющейся информации, в медучреждение привезли четверо служащих и пять гражданских лиц.

Политика Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Космос Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Общество В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Политика Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату» Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Здоровье Яблочные рецепты: что волгоградцы могут приготовить на зиму 3. Вкусная диетическая пастила получится, если запечь яблоки в духовке (40 мин.) или в микроволновке (15−20 мин). Потом нужно сделать пюре и взбить миксером, добавив в массу белки.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Происшествия На мэра Туапсе завели уголовное дело Главу Туапсинского городского поселения Владимира Зверева обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Происшествия В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.

Общество В Москве шквалистый ветер повалил более 40 деревьев Сильный ветер повалил свыше 40 деревьев и повредил более 20 автомобилей на территории столицы, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экономика Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.

Экономика Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.

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Авто Представлен автобус МАЗ нового поколения Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.

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Политика Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.

Технологии Apple запустила аналитический сервис для музыкантов Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.

Футбол Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо» Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.