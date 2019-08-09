Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возрослоГазета.Ru 12:45
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице. По имеющейся информации, в медучреждение привезли четверо служащих и пять гражданских лиц.
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с чего всё началось
«В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения посёлка Малиновка», — уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края.RT на русском13:39
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