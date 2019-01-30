Число пользователей Госуслуг в 2018 году выросло до 86 млнТАСС 06:34

Число пользователей портала Госуслуг в течение 2018 года выросло на 21 млн, до 86 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи. По данным ведомства, количество посещений портала выросло на треть, до 582 млн.

Число пользователей Госуслуг в 2018 году выросло до 86 млн

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