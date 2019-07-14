Политика
Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвоеИзвестия 11:57
Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Об этом написала газета РБК со ссылкой на документы государственной миграционной службы Украины в воскресенье, 14 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Футбол
Сутормин дебютировал за «Зенит» в матче с «Тамбовом»
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Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
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Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
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Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Музыка
На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи
Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.
Обновлено в 04:19
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Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет
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Происшествия
Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Футбол
Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)
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В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций
В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Тунис 1:0.
Обновлено в 14:33
Экономика
Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов
Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля»
Нападающий "Ливерпуля" Тайво Авонийи может продолжить карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено в 15:55
Авто
Названы четыре грузовика ГАЗ с лучшей проходимостью
Стоит такое авто 3 180 000 рублей. Еще один грузовик "Егерь", производимый на базе ГАЗ-33081, собирают на автозаводе "ТрансМаш".
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Политика
Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»
Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту "Книга памяти павших за Украину".
Обновлено в 09:49
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Авто
В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей
Обновлено в 04:20
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Политика
Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*
В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18