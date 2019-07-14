Политика

Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвоеИзвестия 11:57

Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Об этом написала газета РБК со ссылкой на документы государственной миграционной службы Украины в воскресенье, 14 июля.
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Число получивших украинское гражданство сократилось в два раза за пять лет

ТАСС06:05

Желающих стать украинцами все меньше

Вести.Ru11:18

Спрос на украинское гражданство резко упал

Взгляд.ру08:02

Число желающих стать гражданами Украины резко сократилось

Life.ru07:05

Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвое

Известия11:57

В Киеве сообщили об уменьшении числа лиц, получивших украинское гражданство

РИА Новости05:50

Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

РЕН ТВ05:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
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Сутормин дебютировал за «Зенит» в матче с «Тамбовом»

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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

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Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

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Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Музыка

На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи

Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.
Обновлено в 04:19
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Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Происшествия

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Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
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Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)

Обновлено в 15:35
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Тунис 1:0.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Обновлено в 14:32
Экономика

Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол

ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля»

Нападающий "Ливерпуля" Тайво Авонийи может продолжить карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено в 15:55
Авто

Названы четыре грузовика ГАЗ с лучшей проходимостью

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Обновлено в 08:38
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Музыка

Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в Петербурге

Обновлено в 15:43
Политика

Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»

Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту "Книга памяти павших за Украину".
Обновлено в 09:49
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Авто

В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей

Обновлено в 04:20
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

Обновлено в 11:11
Политика

Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*

В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
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