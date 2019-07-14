Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Об этом написала газета РБК со ссылкой на документы государственной миграционной службы Украины в воскресенье, 14 июля.

Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвое

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