Политика
Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвоеИзвестия 11:57
Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Об этом написала газета РБК со ссылкой на документы государственной миграционной службы Украины в воскресенье, 14 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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