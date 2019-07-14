Политика

Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвоеИзвестия 11:57

Число новых граждан Украины, получивших в 2018 году паспорт по праву территориального происхождения, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Об этом написала газета РБК со ссылкой на документы государственной миграционной службы Украины в воскресенье, 14 июля.
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Число получивших украинское гражданство сократилось в два раза за пять лет

ТАСС06:05

Желающих стать украинцами все меньше

Вести.Ru11:18

Спрос на украинское гражданство резко упал

Взгляд.ру08:02

Число желающих стать гражданами Украины резко сократилось

Life.ru07:05

Число получивших гражданство Украины за четыре года сократилось вдвое

Известия11:57

В Киеве сообщили об уменьшении числа лиц, получивших украинское гражданство

РИА Новости05:50

Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

РЕН ТВ05:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
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Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца

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В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
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В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

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