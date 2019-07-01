Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человекREGNUM 10:28
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. По его словам, ещё девять человек, в том числе один ребёнок, числятся пропавшими без вести.
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