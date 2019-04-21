Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160Интерфакс 03:14

Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи. Взрыв в церкви Святого Себастьяна в Негомбо был такой силы, что в здании выбило двери и окна, а с крыши обвалилась практически вся черепица. По данным местных СМИ, среди жертв и пострадавших могут быть иностранные туристы.

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