Происшествия

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 18Реальное время вчера в 08:10

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Instagram сообщил, что число погибших из-за паводка в регионе выросло до 18 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, пропавшими без вести числятся 17 человек.
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Большая вода. Разбираем четыре версии смертоносного наводнения в Иркутске

Life.ruвчера в 12:00

Валентин Нелюбов заявил, что число погибших из-за паводков в Иркутской области составляет 14 человек

Телеинформвчера в 05:06

Количество погибших от паводка в Иркутской области увеличилось до 18 человек

ИА Альтаирвчера в 08:46

Число погибших во время паводка в Приангарье выросло с 14 до 18 человек

ИрСитивчера в 08:21

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18

РБКвчера в 08:01

Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

Вести.Ruвчера в 09:00

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14

RT на русскомвчера в 02:12
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика

В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Минобороны не сообщало Осло о взрыве газа на подводном аппарате

Ранее директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

Голенко: в системе здравоохранения Крыма произошли грандиозные изменения

Об особенностях системы здравоохранения в Республике Крым, высокотехнологичной медпомощи, диспансеризации жителей, лечебном туризме и государственно-частном партнерстве в медицине в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Алла Пугачева выехала на перрон прямо к поезду "Москва - Рига" несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети.
Обновлено в 05:14
Политика

Обратившаяся к Путину семья с Донбасса начала получать гражданство РФ

Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Авто

Renault представила новый Renault Captur второго поколения

Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Культура

Из «Истории игрушек 2» по-тихому вырезали сцену сексуальных домогательств

Обновлено в 05:02
Футбол

«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Обновлено в 03:52
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu

Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Авто

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Экономика

Россияне скупают недвижимость в Грузии

Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Ученые назвали самые опасные пищевые привычки, сокращающие жизнь

Ученые назвали самые вредные привычки, которые могут привести к преждевременной смерти.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия

СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.
Обновлено в 02:32
Футбол

Рианчо: «Зе Луиш удивлял меня в „Спартаке“. Это потеря для команды»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уход из красно-белых нападающего Зе Луиша является ощутимой потерей.
Обновлено вчера в 13:29
Гаджеты

Представлены доступные смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e

Обновлено вчера в 11:21
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