Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Instagram сообщил, что число погибших из-за паводка в регионе выросло до 18 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, пропавшими без вести числятся 17 человек.

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 18

Политика В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка» В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).

Политика Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.

Армия и оружие Минобороны не сообщало Осло о взрыве газа на подводном аппарате Ранее директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа.

Экономика ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.

Здоровье Голенко: в системе здравоохранения Крыма произошли грандиозные изменения Об особенностях системы здравоохранения в Республике Крым, высокотехнологичной медпомощи, диспансеризации жителей, лечебном туризме и государственно-частном партнерстве в медицине в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

Шоу-бизнес ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале Алла Пугачева выехала на перрон прямо к поезду "Москва - Рига" несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Авто Renault представила новый Renault Captur второго поколения Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Происшествия В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.

Авто Новый Renault Duster показали на тизерном изображении На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.

Экономика Россияне скупают недвижимость в Грузии Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Сбербанк сменил куратора своей экосистемы Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.