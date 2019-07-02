Происшествия
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 18Реальное время вчера в 08:10
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Instagram сообщил, что число погибших из-за паводка в регионе выросло до 18 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, пропавшими без вести числятся 17 человек.
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Обновлено в 05:27
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ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
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Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
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Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
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Происшествия
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Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
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Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Обновлено вчера в 00:45
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Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
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Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
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Ученые назвали самые опасные пищевые привычки, сокращающие жизнь
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Рианчо: «Зе Луиш удивлял меня в „Спартаке“. Это потеря для команды»
Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уход из красно-белых нападающего Зе Луиша является ощутимой потерей.
Обновлено вчера в 13:29
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Обновлено вчера в 11:21