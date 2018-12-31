Происшествия
Число погибших в Магнитогорске возросло до 33
Число погибших в Магнитогорске возросло до 33ТАСС14:46
По последним данным, жертвами трагедии стали в том числе шестеро детей. Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.
ТАСС14:46
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В Ростовской области в реке Кумшак утонула девятилетняя девочка
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