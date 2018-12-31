Происшествия

Число погибших в Магнитогорске возросло до 33
ТАСС
14:46

По последним данным, жертвами трагедии стали в том числе шестеро детей. Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.
ТАСС14:46

Подробнее о событии

Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

ТАСС14:46

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек

РИА Новости15:29

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 27

Газета.Ru12:41

Число жертв обрушения в Магнитогорске достигло 31

Московский Комсомолец14:30

Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 30

RT на русском15:54

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 21

Урал-пресс-информ08:42

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске достигло 21 человека

Национальная служба новостей08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия

В порту под Калининградом затонуло рыболовное судно

Обновлено в 15:55
Происшествия

Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП под Петербургом

Автобус с пассажирами попал в ДТП на Таллинском шоссе под Санкт-Петербургом.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Происшествия

Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды

Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:24
Происшествия

СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге

Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Происшествия

«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете

История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка

Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Мужчина в Сочи застрелил свою сожительницу и покончил с собой

«Сегодня днем мужчина 1981 года рождения на автостоянке возле одного из торговых центров в Адлерском районе произвел выстрел из пистолета в свою сожительницу, после чего скрылся», — приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Глызин назвал жутким известие о смерти Криса Кельми

Обновлено в 13:56
Происшествия

Пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы

Обновлено в 08:16
Происшествия

Подъемный кран врезался в опору моста в центре Москвы

"Около 14:00 мск на Хамовническом валу, 32 подъемный кран наехал на опору моста", - сказал собеседник, добавив, что в результате происшествия один человек погиб.
Обновлено в 07:39
Происшествия

На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца

Обновлено в 08:32
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП под Тверью

Столкновение двух иномарок произошло днем в среду, 2 января, в Тверской области, погибли два человека и один пострадал.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Ростовской области в реке Кумшак утонула девятилетняя девочка

Обновлено в 12:28
ещё по теме
Главное