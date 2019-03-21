Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85Московский Комсомолец 12:48

В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.

Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85

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