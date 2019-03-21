Происшествия
Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85Московский Комсомолец 12:48
В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.
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Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Политика
В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Авто
Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
Обновлено в 09:17
Общество
Ростов оказался в конце рейтинга доступности секс-услуг в России
«Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом», — говорится в предисловии к рейтингу.
Обновлено в 03:45
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Футбол
Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено в 16:57
Спорт
Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
На железнодорожном переезде в Липецке поезд столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 16:46
Здоровье
К чему может привести возврат перевода часов, рассказали учёные
Учёные рассказали, как возврат перевода часов повлияет на организм человека.
Обновлено в 03:53
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Политика
Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян
В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
Обновлено в 14:11
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Неизвестные в британском Бирмингеме атаковали мечети
Пострадавших нет, в зданиях разбиты окна. По данным местной полиции, ночью неизвестный мужчина разбил кувалдой окна в четырех мечетях.
Обновлено в 06:59
Футбол
Бельгия — Россия 3:1
В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Авто
Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla
Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра
Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46