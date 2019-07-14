Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в БашкирииBFM.ru 13:49
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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Общество
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Футбол
«ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро
Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.
Обновлено в 13:44
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов
В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Мария Куликова опровергла слухи о своей смертельной болезни
Известная актриса Мария Куликова в последнее время стала пропадать из социальных сетей, после чего многочисленные поклонники решили, что их любимица смертельно больна.
Обновлено в 12:16
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Культура
«Летописцев и буревестников» показали в Коктебеле и в Керчи
Документальный фильм Алёны Иваниченко о выдающихся российских литераторах, которых Гражданская война настигла в Крыму со всеми драматическими последствиями и влияниями на их жизнь и творчество, выдержал ещё одно испытание - картину увидели очень требовательные и подготовленные зрители: краеведы, филологи, литературоведы, знатоки творчества Максимилиана Волошина и Георгия Шенгели.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука во всей красе
В начале мая Наталья Штурм сообщила, что впервые стала бабушкой. Внука звезде 90-х родила ее 29-летняя дочь Елена.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09