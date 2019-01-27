Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возрослоГазета.Ru 01:30

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.

Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло

Единоборства Единоборства Бэйдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте чемпионского боя

Происшествия Происшествия Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.

Происшествия Происшествия Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом умер в больнице Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице.

Происшествия Происшествия На Магнитогорском металлургическом комбинате возник пожар Технологический пожар возник на Магнитогорском металлургическом комбинате утром в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Транспорт Транспорт Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Общество Общество Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Транспорт Транспорт По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту по маршруту Феодосия - Анапа, сообщили РИА Новости во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160 Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.

Общество Общество Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.

Политика Политика Военного атташе Венесуэлы обвинили в измене Минобороны Венесуэлы обвинило военного атташе страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильву в измене родине.

Происшествия Происшествия При пожаре в Курганской области погибли трое детей Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в деревне Раздольное Курганской области, их мать госпитализирована.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.

Политика Политика Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии Четыре человека погибли и один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии.

Общество Общество Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Авто Авто Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Собчак объяснила уход из студии НТВ Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале объяснила, почему решила уйти из студии НТВ перед прямым эфиром.

Гаджеты Гаджеты Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.

Политика Политика В Раде рассказали о газовом обмане ЕС Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.

Наука Наука Ученые создали подушку против храпа Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.

Авто Авто Названы пять самых интересных китайских кроссоверов

Наука Наука Названа польза ежедневного употребления аспирина Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Армия и оружие Армия и оружие Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз» У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.

Общество Общество «Память — это начало»: почему люди забывают о холокосте Примерно столько же человек сочли, что евреи используют память о холокосте для продвижения своих целей.

Общество Общество Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей» Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.

Происшествия Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже Сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ против демонстрантов, пришедших на акцию «жёлтая ночь» на площади Республики.

Происшествия Происшествия Муж Елизаветы II все-таки извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной Муж королевы Великобритании Елизаветы II Филипп принес письменные извинения Эмме Фейруэзер (Emma Fairweather), которая пострадала в аварии, случившейся по вине принца.

Общество Общество США отказали в визе комику Тимуру Батрутдинову Посольство США отказало в выдаче визы российскому комику, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову. Об этом сообщил сам шоумен в Instagram.

Гаджеты Гаджеты Разработчики Android Q представят аналог Face ID В десятом Android уже появится некий аналог 3D-сканирования лица пользователя, то есть это уже сможет делать непосредственно операционная система, а не отдельно программное обеспечение, которое сейчас используют в компании.