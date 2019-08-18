Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человекРИА Новости вчера в 23:45
В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана. По последним данным, более 180 человек пострадали.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В попавшем в ДТП в Москве автобусе находились граждане КНР
В туристическом автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People
В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.
Обновлено в 12:41
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.
Обновлено в 09:45
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика
Власти США оценили возможность рецессии в американской экономике
Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox News ответил на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время экономический спад в Соединенных Штатах.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Футбол
Алексис Санчес может перейти в «Интер»
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Галерея дня: Samsung научит Galaxy Fold складываться втрое
В Z-Fold предусмотрено два места сгиба. В сложенном состоянии смартфон втрое меньше, чем в разложенном.
Обновлено в 04:31
Общество
В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу
В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова
В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
Обновлено в 09:14
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Пушков ответил на слова дипломата об утрате Украиной признаков государства
В Совете Федерации прокомментировали слова постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной «признаков государства».
Обновлено в 11:18
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Футбол
«Алавес» обыграл «Леванте» в первом туре чемпионата Испании
Футболисты "Алавеса" добились победы над "Леванте" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре
Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Пациент московской больницы избил врача за некачественное лечение
Москвич написал жалобу в Минздрав, а затем начал требовать с заведующего глазным отделением несколько миллионов рублей.
Обновлено в 12:49