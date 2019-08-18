В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана. По последним данным, более 180 человек пострадали.

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Армия и оружие Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.

Происшествия В попавшем в ДТП в Москве автобусе находились граждане КНР В туристическом автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая.

Происшествия В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Политика Власти США оценили возможность рецессии в американской экономике Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox News ответил на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время экономический спад в Соединенных Штатах.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Гаджеты Галерея дня: Samsung научит Galaxy Fold складываться втрое В Z-Fold предусмотрено два места сгиба. В сложенном состоянии смартфон втрое меньше, чем в разложенном.

Общество В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.

Футбол «Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.

Политика Пушков ответил на слова дипломата об утрате Украиной признаков государства В Совете Федерации прокомментировали слова постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной «признаков государства».

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Футбол «Алавес» обыграл «Леванте» в первом туре чемпионата Испании Футболисты "Алавеса" добились победы над "Леванте" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании.

Происшествия Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.