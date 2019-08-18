Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человекРИА Новости вчера в 23:45

В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана. По последним данным, более 180 человек пострадали.
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