Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человекРИА Новости вчера в 23:45
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана. Ранее сообщалось о 40 погибших и более ста пострадавших.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
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В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
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Тайфун «Кроса» в Приморье затопил 17 дорог
Тайфун «Кроса», прошедший в Приморье принес 70 процентов месячной нормы осадков. В результате частично затопленными оказались 17 дорог.
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Общество
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Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
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Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
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Обновлено вчера в 20:10
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Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
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Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
Один человек пострадал в результате пожара в квартире, расположенной в столичном районе Новогиреево.
Обновлено вчера в 20:12
Гаджеты
Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41
Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
Обновлено 16 августа в 09:16
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
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Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
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Обновлено вчера в 17:04
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
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Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321
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Появилось видео с места второй аварии на Солотчинском мосту
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Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
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Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Робин ван Перси: «Мы с „Арсеналом“ были женаты, но затем жена стала уставать от меня»
Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал, почему решил покинуть лондонский клуб в 2012 году.
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Авто
Nissan и Dongfeng выпустили удешевленный аналог Nissan Kicks
Компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng выпустили полностью электрическую версию небольшого паркетника Venucia T60.
Обновлено в 00:32
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14