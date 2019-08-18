Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человекРБК вчера в 21:43
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек. Число жертв может расти с каждым часом, сообщает TOLO News со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
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25-часовой фестиваль, невыполнимые требования Ману Чао и юбилей «Бременских музыкантов». Самые яркие концерты клуба «Китайский Летчик Джао Да»
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
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Происшествия
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