Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человекРБК вчера в 21:43

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек. Число жертв может расти с каждым часом, сообщает TOLO News со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
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