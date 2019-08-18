Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек. По данным министерства внутренних дел Афганистана, которые приводит Tolo News пострадали 180 человек. Ранее сообщалось о 40 убитых и более 100 раненных.

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

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