Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60Коммерсантъ 01:24

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек. По данным министерства внутренних дел Афганистана, которые приводит Tolo News пострадали 180 человек. Ранее сообщалось о 40 убитых и более 100 раненных.
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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63

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При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, более 180 ранены

Газета.Ruвчера в 23:57

До 63 увеличилось число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле

Московский Комсомолец01:35

Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане

RT на русском01:37
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Взорвали мусульманскую свадьбу: погибли 63 человека

Вести.UZ01:22
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
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