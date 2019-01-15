Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

с чего всё началось

Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области тела двух человек - мужчины и женщины. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех

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