Происшествия
Число погибших при взрыве дома в Магнитогорске выросло до 11 человек
Число погибших при взрыве дома в Магнитогорске выросло до 11 человекФедералПресс01:39
Напомним, что 31 декабря в 4 часа утра по московскому времени в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартиного дома. По предварительной версии от МЧС и ФСБ России, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. На месте трагедия работает оперативный штаб МЧС.
ФедералПресс01:39
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