Происшествия
Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человекРИА Новости вчера в 23:11
Число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана выросло до двух человек, сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин.
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Число жертв взрывов на арсенале в Казахстане достигло двух человек
Московский Комсомолецвчера в 23:27
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Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:22
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Возмужавший сын Дмитрия Харатьяна стал копией актера
Жена Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения опубликовала редкий фотоснимок, где ее 59-летний супруг и она позируют вместе со своим сыном — 21-летним Иваном.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе
Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о создании второго в своей линейке самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата «ZALA Ланцет».
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами
«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Выпускница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
«Норвич» подписал нападающего сборной Швейцарии
С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек".
Обновлено вчера в 15:16
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе
Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Трамп рассказал, что может начать войну с Ираном без конгресса
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он обладает достаточными полномочиями для начала военных действий в отношении Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19