Происшествия

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человекРИА Новости вчера в 23:11

Число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана выросло до двух человек, сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число погибших в результате ЧП на юге Казахстана выросло до двух

Говорит Москва00:02

Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух

ТАССвчера в 23:12

Число жертв взрывов на арсенале в Казахстане достигло двух человек

Московский Комсомолецвчера в 23:27

В Казахстане сообщили о двоих погибших при мощном взрыве в воинской части

РЕН ТВвчера в 23:14

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Вести.Ru00:00

Число погибших в результате ЧП в Арыси возросло до двух

RT на русскомвчера в 23:38

Пострадавший от взрывов на арсенале город в Казахстане быстро восстановят

РИА Новостивчера в 23:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:33
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:22
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Возмужавший сын Дмитрия Харатьяна стал копией актера

Жена Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения опубликовала редкий фотоснимок, где ее 59-летний супруг и она позируют вместе со своим сыном — 21-летним Иваном.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе

Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о создании второго в своей линейке самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата «ZALA Ланцет».
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Выпускница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено вчера в 13:16
Футбол

«Норвич» подписал нападающего сборной Швейцарии

С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек".
Обновлено вчера в 15:16
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие

В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе

Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Трамп рассказал, что может начать войну с Ираном без конгресса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он обладает достаточными полномочиями для начала военных действий в отношении Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
ещё по теме
Главное