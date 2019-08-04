Ужасная стрельба в Эль-Пасо, Техасе. Сообщения очень плохие, много убитых. Работаем совместно с федеральными и местными властями, а также с правоохранительными органами.

Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC. Как уточняет телеканал, среди жертв есть двухлетний ребенок. По его данным, еще несколько десятков человек пострадали.

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек

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