Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человекИнтерфакс 17:26
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC. Как уточняет телеканал, среди жертв есть двухлетний ребенок. По его данным, еще несколько десятков человек пострадали.
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Ужасная стрельба в Эль-Пасо, Техасе. Сообщения очень плохие, много убитых. Работаем совместно с федеральными и местными властями, а также с правоохранительными органами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 15:52
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