Происшествия

Во время стрельбы в Страсбурге погибли два человека
REGNUM
16:33

Жертвами стрельбы в городе Страсбурге (Франция) стали два человека, передает радиостанция France Info. Уточняется, что пострадали в результате инцидента 11 человек, двое из которых — в тяжелом состоянии.
REGNUM16:33

Подробнее о событии

Власти Страсбурга подтвердили гибель двух человек в результате стрельбы

ТАСС18:03

В результате стрельбы в Страсбурге погибли четыре человека

Коммерсантъ17:32

Около 600 силовиков направлены на поиски стрелка в Страсбурге, пишут СМИ

РИА Новости20:05

Число погибших в Страсбурге возросло до двух, 11 человек ранены

Эхо Москвы16:00

СМИ: Число погибших из-за стрельбы в Страсбурге возросло до четырёх

RT на русском17:11

Число жертв стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек

Интерфакс16:56

Стрельба в Страсбурге: есть погибшие

BFM.ru16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Происшествия

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

Обновлено в 21:31
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом.
Обновлено в 21:12
Происшествия

В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов

Полиция и сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о мошенничестве в крупном размере.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

Обновлено в 18:29
Происшествия

В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину

В столице России введен план "Перехват". Полиция ищет злоумышленника, убившего посетителя кафе на Ленинском проспекте.
Обновлено в 21:05
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Обновлено в 19:59
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

Обновлено в 21:09
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

Обновлено в 21:26
Происшествия

Семимесячный ребенок погиб в пожаре в Забайкалье

Обновлено в 21:11
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 20:37
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 21:28
Происшествия

На Украине священник автокефальной церкви получил травмы в драке с паствой Филарета

Драка за право проводить богослужение в церкви села Винятинцы Залещицкого района Тернопольской области произошла между священниками и верующими непризнанных Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 20:52
ещё по теме
Главное