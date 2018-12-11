Число раненых в перестрелке во французском городе Страсбург возросло до десяти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт France Info.

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