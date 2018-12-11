Происшествия
Число раненых в перестрелке в Страсбурге возросло до десяти
Число раненых в перестрелке в Страсбурге возросло до десятиИзвестия15:21
Число раненых в перестрелке во французском городе Страсбург возросло до десяти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт France Info.
Известия15:21
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Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек
Обновлено в 18:05
Происшествия
В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников
Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Астраханской области взорвалась ракета С-300
На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В Кировской области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что в Кировской области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Обновлено в 17:39
Происшествия
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне
Обновлено в 18:03
Происшествия
В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину
В столице России введен план "Перехват". Полиция ищет злоумышленника, убившего посетителя кафе на Ленинском проспекте.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве
Обновлено в 15:28
Происшествия
Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина
Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины
Обновлено в 17:28
Происшествия
На мебельной фабрике в подмосковном Щелково вспыхнул пожар
На мебельной фабрике в подмосковном городе Щелково произошел крупный пожар.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку
Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 16:01
Происшествия
Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины
Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Саратовской области задержали трех наркополицейских
Обновлено в 13:31
Происшествия
На Украине произошла массовая драка между представителями неканонических церквей
Переход клирика из одной неканонический церкви в другую стал причиной массовой драки на западе Украины, в результате которой архиерею сломали посох, а священнику - ребра.
Обновлено в 18:10