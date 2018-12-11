Происшествия

Число раненых в перестрелке в Страсбурге возросло до десяти
Известия
15:21

Число раненых в перестрелке во французском городе Страсбург возросло до десяти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт France Info.
Известия15:21

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Жертвами стрельбы в Страсбурге, по данным источников, стали 4 человека, более 10 ранены

Эхо Москвы18:21

В результате стрельбы в Страсбурге погибли четыре человека

Коммерсантъ17:32

Председатель Совета ЕС осудил атаку во Франции и призвал к защите европейских ценностей

ТАСС18:09

Число пострадавших при стрельбе в Страсбурге возросло до 12 человек

РИА Новости17:46

Стрельба в Страсбурге: есть погибшие

BFM.ru16:51

Генсек Совета Европы посоветовал не покидать здания после стрельбы в Страсбурге

RT на русском17:59

Число жертв стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек

Интерфакс16:56
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Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Обновлено в 18:05
Происшествия

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.
Обновлено в 17:06
Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона.
Обновлено в 18:29
Происшествия

В Кировской области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что в Кировской области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Обновлено в 17:39
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Обновлено в 18:03
Происшествия

В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину

В столице России введен план "Перехват". Полиция ищет злоумышленника, убившего посетителя кафе на Ленинском проспекте.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 15:28
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

Обновлено в 17:28
Происшествия

На мебельной фабрике в подмосковном Щелково вспыхнул пожар

На мебельной фабрике в подмосковном городе Щелково произошел крупный пожар.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 16:01
Происшествия

Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Саратовской области задержали трех наркополицейских

Обновлено в 13:31
Происшествия

На Украине произошла массовая драка между представителями неканонических церквей

Переход клирика из одной неканонический церкви в другую стал причиной массовой драки на западе Украины, в результате которой архиерею сломали посох, а священнику - ребра.
Обновлено в 18:10
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