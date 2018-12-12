Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга
Неизвестный открыл стрельбу в центре СтрасбургаИнтерфакс14:50
Сотрудники французской полиции прибыли в центр Страсбурга, откуда поступили данные о стрельбе, сообщили местные СМИ во вторник вечером. По их данным, в настоящее время ведется поиск стрелявшего.
Интерфакс14:50
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