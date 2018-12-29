Происшествия
Число жертв схода лавины в Хабаровском крае увеличилось до двух
Число жертв схода лавины в Хабаровском крае увеличилось до двухТАССвчера в 23:50
Один из спасенных после схода лавины у поселка Многовершинный в Хабаровском крае скончался, таким образом число жертв стихийного бедствия увеличилось до двух.
ТАССвчера в 23:50
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В Хабаровском крае из-под лавины извлекли 7 выживших и одного нет
Хабаровский край сегоднявчера в 23:15
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Происшествия
Число жертв схода лавины в Хабаровском крае увеличилось до двух
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США
Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено вчера в 22:06
Общество
В Сети высмеяли Меланью Трамп «без штанов»
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М
Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Жители Подмосковья остались без газа после возгорания газопровода
После возгорания газопровода в Серпуховском районе Подмосковья 830 абонентов остались без газа.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено вчера в 14:05
Политика
В Крыму завершилось строительство заграждения на границе с Украиной
В ведомстве пояснили, что работа этих комплексов на крымском участке границы необходима для того, чтобы пресечь попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма, попытки организации контрабанды оружия, боеприпасов, товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, ГСМ, наркотиков, психотропных веществ.
Обновлено вчера в 02:13
Космос
Российский сегмент МКС может остаться без научной оранжереи
Отправленная ранее на МКС оранжерея «Лада-2» была потеряна в результате аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года.
Обновлено в 00:45
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено вчера в 00:55
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Экономика
Дерипаска продал девелопера «Главстрой»
Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России — компании «Главстрой» (головное юридическое лицо — «Главмосстрой»), свидетельствуют материалы базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
28 декабря в ФСБ России по Крыму сообщили об окончании строительства заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Покидающие Сирию американские войска захотели оставить оружие курдам
В Пентагоне собираются предложить президенту США Дональду Трампу передать оружие курдам после того, как американские войска покинут Сирию.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Де Мистура рассказал о рисках вывода войск США из Сирии
Вывод войск США из Сирии создает риск усиления в республике террористической группировки «Исламское государство» *.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 06:08
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолёт ВВС США вблизи Крыма
На днях в Сети появилась информация о том, что над Чёрным морем вблизи Крыма истребитель ВКС России осуществил перехват разведывательного самолёта ВВС США.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено вчера в 20:16