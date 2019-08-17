Число погибших при возгорании в отеле «Токио стар» в Одессе возросло до девяти человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 17 августа.

Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девяти

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