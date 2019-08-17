Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девятиИзвестия 09:11
Число погибших при возгорании в отеле «Токио стар» в Одессе возросло до девяти человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 17 августа.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Футбол
Сердар Азмун: «Потасовка случилась потому, что „Ахмат“ тянул время»
Игроки «Ахмата» были вынуждены тянуть время, а для нас это было неприятно, поэтому и случилась потасовочка.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
В ООН заявили о готовности способствовать переходному процессу в Судане
В ООН готовы способствовать переходному процессу в Судане, сообщается в заявлении официального представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.
Обновлено в 15:11
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Обновлено в 09:05
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Кино
Умер создатель мультяшного кролика Роджера
Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено в 11:30
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Мужчина привязал собаку в машине и ехал по Киевскому шоссе, пока его не заблокировали другие автомобили.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день.
Обновлено в 05:50
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
Украине пообещали добровольный возврат Крыма Россией
"Наиболее приемлемый" вариант озвучил один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
Обновлено в 04:24
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
Обновлено в 13:15
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33