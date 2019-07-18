Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек. Об этом сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

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