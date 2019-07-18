Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23РБК 04:50
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек. Об этом сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о 12 погибших.
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Авто
АвтоВАЗ уйдет в плановый отпуск на три недели
АвтоВАЗ и автозавод «Lada Ижевск» уходят в плановый корпоративный отпуск с 22 июля по 11 августа 2019 года, говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение РБК.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В квартирах предполагаемых исламистов на западе Германии прошли обыски
На западе Германии сегодня, 18 июля, с раннего утра сотрудники полиции начали операцию против предполагаемых исламских экстремистов.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
В ФЦП развития Крыма и Севастополя включены почти 90 новых объектов
Корректировка федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" предполагает выделение дополнительно почти 57 миллиардов рублей на строительство 88 объектов, сообщила пресс-служба дирекции по управлению ФЦП.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Футбол
Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
Обновлено в 05:00
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Британские СМИ оценили загадочное ядерное оружие России
Обновлено вчера в 11:27
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Кино
В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева
Обновлено в 05:21
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать Ярославский вокзал мужчину
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве. Об этом рассказал информированный источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Суд попросил прокуратуру проверить, не нарушил ли Ребровский условия досудебного соглашения по делу «Нового величия»
Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку по делу Павла Ребровского из «Нового величия», который заключил досудебное соглашение со следствием, дал показания против других обвиняемых и получил два с половиной года колонии, но позднее отказался от своих слов, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Авто
Kia раскрыла особенности внедорожного Kia XCeed
Компания Kia опубликовала видеоролик с историей создания нового кросс-хэтчбека Kia XCeed, в котором ведущие дизайнеры марки рассказали об особенностях новинки.
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.
Обновлено в 05:28
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Пентагон разочарован решением Мадрида вывести фрегат Испании из состава боевой группы США
Пентагон разочарован решением правительства Испании окончательно вывести фрегат королевства Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln.
Обновлено в 04:54
Кино
Серебренников стал почетным доктором французского университета
Обновлено вчера в 13:44