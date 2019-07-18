Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23РБК 04:50
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек. Об этом сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о 12 погибших.
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Спорт
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Обновлено в 07:49
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Политика
Госдума обсудит льготы для производителей фруктов и ягод
Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на поддержку отечественных производителей плодово-ягодной продукции, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Авто
В серии появится 1622-сильный гиперкар с прижимной силой четыре тонны
Для FZero заявлены масса в 605 килограммов и невероятное прижимное усилие на 300 километрах в час — четыре тонны.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Интернет
Google добавляет 65 новых эмодзи в Android Q
Новые эмодзи станут доступны вместе с выходом Android Q. Ранее News.ru рассказал, что компания Apple также представила подборку новых эмодзи.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Авто
Названы самые популярные иномарки российской сборки
Обновлено вчера в 11:35
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания
По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
Обновлено в 01:36
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле
Обновлено в 06:50
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
В Сети появилось папарационное видео со свадьбы Егора Крида
Фанатки начали рыдать, увидев в Сети фото и видео со свадьбы, где жених очень похож на популярного рэпера Егора Крида.
Обновлено в 07:15
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
Обновлено в 04:47
Общество
Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне
Обновлено вчера в 16:49
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий
В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48