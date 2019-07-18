Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23РБК 04:50

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек. Об этом сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о 12 погибших.
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Двенадцать человек погибли из-за пожара в японской студии аниме в Киото

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Мотивом поджигателя студии аниме в Японии могло стать желание прославиться

Известия07:33
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
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Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания

По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
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«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле

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Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко

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Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров

США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
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На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере

В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
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В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
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