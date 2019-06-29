Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трехТАСС 10:12

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три человека погибли, 97 госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

с чего всё началось

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что в зоне паводка пропавшими без вести числятся три человека, в том числе один ребенок. Там также отметили, что электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах Иркутской области.

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

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