Происшествия
Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трехТАСС 10:12
Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что в зоне паводка пропавшими без вести числятся три человека, в том числе один ребенок. Там также отметили, что электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах Иркутской области.
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с чего всё началось
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три человека погибли, 97 госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.РИА Новости09:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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