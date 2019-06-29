Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трехТАСС 10:12

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что в зоне паводка пропавшими без вести числятся три человека, в том числе один ребенок. Там также отметили, что электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах Иркутской области.
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с чего всё началось

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до трех человек

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Три человека погибли, 97 госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости09:38

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МЧС сообщило о трёх погибших во время наводнения в Иркутской области

ИрСити10:48

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло пяти

Говорит Москва11:15

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло

Газета.Ru09:50

Количество погибших от паводка в Иркутской области возросло до 5

РЕН ТВ11:10

Владимир Путин летит в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Эхо Москвы11:08

Режим ЧС в Иркутской области не повлияет на проведение «Шелкового пути»

РИА Новости10:03

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

ТАСС10:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
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Футбол

Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубки

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Происшествия

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Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.
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Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
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Авто

Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai в августе в Китае запустит продажи нового поколения модели Creta.
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Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Наука

В Китае обнаружено 5000-летнее кладбище «гигантов»

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Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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Шоу-бизнес

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Спорт

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Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

Обновлено в 09:42
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным человеком

Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

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Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-Биссаки

Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории.
Обновлено в 10:19
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Космос

Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне

Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
Обновлено вчера в 12:13
Теннис

Плишкова выиграла турнир WTA в Истбурне

Обновлено в 09:11
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 11:13
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Обновлено в 06:35
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Авто

УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»

Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
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Ателье Lumma Design представило доработанный Audi Q8

К сожалению, специалисты в Lumma не знали этого, так как немецкий тюнер решил внести свой вклад в флагманский кроссовер Audi.
Обновлено в 01:52
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

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Финансы

Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов

На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
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