Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрывREGNUMвчера в 21:55
Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в городе Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва. Об этом 31 декабря сообщает РЕН ТВ.
REGNUMвчера в 21:55
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Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Обновлено вчера в 21:55
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Обновлено вчера в 13:47
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Глава МЧС России отправится в Магнитогорск по поручению Путина
На место обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске вылетает глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
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Происшествия
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Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома, расположенном по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске (Челябинская область), – по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СКР.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
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В статье подчеркивается, что Т-34, M4 Sherman и Cromwell обладали очень схожими характеристиками.
Обновлено вчера в 20:55
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Обновлено вчера в 18:49
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Армия и оружие
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Хоккей
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Политика
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Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
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Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
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Происшествия
Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
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Ученые назвали лучшее средство от похмелья
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