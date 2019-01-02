Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС. Таким образом, количество жертв трагедии достигло 23 человек, 19 из них опознали. Согласно заявлению местной администрации, первые похороны пройдут четвертого января.

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 23 человек

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