Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.
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Число погибших при обрушении дома подо Львовом выросло до восьми

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Число погибших при взрыве дома на Украине возросло до восьми

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Число погибших в результате взрыва дома на Украине выросло до восьми

РЕН ТВ00:57

Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

РИА Новости01:43
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
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Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
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Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину

Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
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Компания LG анонсировала сервис предупреждения клиентов о необходимости проведения обслуживания техники, в основу которого ляжет искусственный интеллект.
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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
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Климатические изменения, которые происходили за последние двенадцать тысяч лет, привели к усилению и учащению наводнений на севере и западе Европейского континента.
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Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

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