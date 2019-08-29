Происшествия
Российская газетаЧисло погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Под завалами обрушившегося дома в украинском Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших
Московский Комсомолец00:47
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Политика
Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму
Lenta.ru 03:40
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Полиция задержала трех протестовавших против разрезов в Кузбассе
Полиция начала обыски в домах кузбасских активистов Сергея Шереметьева, Владимира Горенкова и Николая Метальникова утром 29 августа, сообщили Тайге.инфо жители поселков Новокузнецкого района.
Тайга.инфо 00:40
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Технологии
Искуственный интеллект LG будет предсказывать поломки бытовой техники
Компания LG анонсировала сервис предупреждения клиентов о необходимости проведения обслуживания техники, в основу которого ляжет искусственный интеллект.
REGNUM 03:39
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
ФАН 27 августа в 09:16
Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что у ее ног появился «серьезный конкурент»
Жена Плющенко заявила, что у ее ног появился «серьезный конкурент».
ФАН 03:04
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
Футбол
«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара
По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.
Газета.Ru вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс вчера в 12:59
Армия и оружие
Спецназ России отмечает День рождения
Мало кто знает, но свой именной день имеют и бойцы специального назначения России.
ВладТайм 03:38
Энергетика
В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.
RT на русском 03:45
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
РИА Новости 02:49
Транспорт
В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе
Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.
Российская газета вчера в 23:27
Кино
Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы
РИА Новости вчера в 11:47
Экономика
«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).
Финмаркет 03:07
Наука
Ученые раскрыли музыкальный талант у орангутанов
НИА-Железногорск вчера в 22:42
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Наука
Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе
Климатические изменения, которые происходили за последние двенадцать тысяч лет, привели к усилению и учащению наводнений на севере и западе Европейского континента.
Planet Today 02:48
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Политика
США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
Российская газета вчера в 19:36