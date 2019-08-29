Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Происшествия Полиция задержала трех протестовавших против разрезов в Кузбассе Полиция начала обыски в домах кузбасских активистов Сергея Шереметьева, Владимира Горенкова и Николая Метальникова утром 29 августа, сообщили Тайге.инфо жители поселков Новокузнецкого района.

Происшествия Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.

Технологии Искуственный интеллект LG будет предсказывать поломки бытовой техники Компания LG анонсировала сервис предупреждения клиентов о необходимости проведения обслуживания техники, в основу которого ляжет искусственный интеллект.

Происшествия В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Гаджеты В популярном приложении для Android нашли вирус Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.

Футбол «ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.

Экономика МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Армия и оружие Спецназ России отмечает День рождения Мало кто знает, но свой именной день имеют и бойцы специального назначения России.

Энергетика В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.

Транспорт В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.

Экономика «Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).

Политика Королева Британии одобрила приостановку работы парламента Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

Наука Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе Климатические изменения, которые происходили за последние двенадцать тысяч лет, привели к усилению и учащению наводнений на севере и западе Европейского континента.