Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семиРоссийская газета 05:37

Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

с чего всё началось

В Иркутской области количество жертв наводнения увеличилось до семи человек. Еще девять человек, в том числе ребенок, числятся пропавшими, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. Накануне считалось, что погибли пять человек, еще двое - пожилой мужчина и мальчик - пропали без вести.

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи

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