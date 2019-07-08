В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили информацию о 23 погибших и восьми разыскиваемых спасателями. Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области.

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Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

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