Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60Известия 11:27

Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек. Об этом сообщает телеканал Alhurra со ссылкой на данные гражданской обороны страны. Трагедия произошла 21 марта на реке Тигр в районе аль-Габат в Мосуле.

Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60

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