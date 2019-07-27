Происшествия

Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьмиRT на русском вчера в 23:15

Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

REGNUMвчера в 22:43

Восемь человек погибли в результате серии землетрясений на Филиппинах

Коммерсантъвчера в 22:53

Увеличилось число погибших при землетрясении на Филиппинах

РЕН ТВвчера в 23:01

AFP: число жертв землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

ТАССвчера в 22:57

На Филиппинах из-за двух землетрясений погибли 8 человек и 60 пострадали

РБКвчера в 23:03

Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

RT на русскомвчера в 23:15

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

РИА Новостивчера в 22:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Культура

На «Винзаводе» стартовал фестиваль о роли женщины в искусстве

Целью форума заявлено переосмысление роли женщины в современном искусстве.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Кондитеры выступили против повышения НДС на пальмовое масло

Ранее парламент принял законопроект об увеличении ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% Российские кондитеры заявили, что после повышения НДС на пальмовое масло им будет сложно остаться в рамках старой ценовой политики.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено вчера в 14:00
Игры

Вторая холодная война и заговор: анонсирована Reverse Collapse: Code Name Bakery

Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок

Обновлено вчера в 05:38
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Обновлено вчера в 13:09
Общество

Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля

В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено вчера в 13:30
Наука

В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям

Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Аносова раскрыла семейные тайны покойного Дмитрия Марьянова

Фотомодель и продюсер Ольга Аносова раскрыла тайны личной жизни покойного актера Дмитрия Марьянова.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией

Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено вчера в 14:16
Технологии

«Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей

При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз.
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье

Силовые тренировки помогут сохранить качество жизни в пожилом возрасте

Обновлено вчера в 16:28
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Здоровье

Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров

Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Трамп порассуждал о вражде с Россией

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе

Обновлено вчера в 11:13
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика

«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Спорт

Гонка «Тур де Франс» приостановлена из-за непогоды

Девятнадцатый этап шоссейной многодневной велогонки приостановлен из-за сильного града и опасности оползня.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие

Новые ракеты КНДР оказались похожими на российские «Искандеры»

По данным министерства, новые ракеты Северной Кореи схожи по техническим характеристикам с 9К720 "Искандер" и способны преодолевать порядка 600 км. Ранее сообщалось, что КНДР испытала ракеты нового типа.
Обновлено вчера в 04:50
Политика

Названы главные враги Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко назвал людей, которые теоретически являются главными врагами действующего украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:58
Главное