Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьмиRT на русском вчера в 23:15
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
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Культура
На «Винзаводе» стартовал фестиваль о роли женщины в искусстве
Целью форума заявлено переосмысление роли женщины в современном искусстве.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Кондитеры выступили против повышения НДС на пальмовое масло
Ранее парламент принял законопроект об увеличении ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% Российские кондитеры заявили, что после повышения НДС на пальмовое масло им будет сложно остаться в рамках старой ценовой политики.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Обновлено вчера в 14:00
Игры
Вторая холодная война и заговор: анонсирована Reverse Collapse: Code Name Bakery
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено вчера в 13:30
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Аносова раскрыла семейные тайны покойного Дмитрия Марьянова
Фотомодель и продюсер Ольга Аносова раскрыла тайны личной жизни покойного актера Дмитрия Марьянова.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Технологии
«Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей
При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз.
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье
Силовые тренировки помогут сохранить качество жизни в пожилом возрасте
Обновлено вчера в 16:28
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Обновлено вчера в 11:13
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Спорт
Гонка «Тур де Франс» приостановлена из-за непогоды
Девятнадцатый этап шоссейной многодневной велогонки приостановлен из-за сильного града и опасности оползня.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
Новые ракеты КНДР оказались похожими на российские «Искандеры»
По данным министерства, новые ракеты Северной Кореи схожи по техническим характеристикам с 9К720 "Искандер" и способны преодолевать порядка 600 км. Ранее сообщалось, что КНДР испытала ракеты нового типа.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Названы главные враги Зеленского
Украинский политолог Виктор Небоженко назвал людей, которые теоретически являются главными врагами действующего украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:58