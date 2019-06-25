Число погибших от взрывов в Казахстане вырослоВести.Ru 00:00

Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Политика Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ Российская делегация во вторник, 25 июня, подала заявку на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Наука Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.

Общество Екатеринбургские депутаты попросили Куйвашева заморозить тарифы на ЖКХ Гордума Екатеринбурга по инициативе депутата Александра Колесникова утвердила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры по снижению роста тарифов на коммунальные услуги.

Происшествия Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Происшествия В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.

Гаджеты Поддержка памяти DDR5 потребует смены процессорного гнезда AMD В интервью ресурсу AnandTech вице-президент AMD Форрест Норрод заявил, что следом за процессорами Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD выпустит в серверном сегменте модели Genoa с архитектурой Zen 4. Кроме прочего, они получат поддержку памяти DDR5.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Футбол Неймар согласовал контракт с «Барселоной» Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.

Космос «Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза» Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

Общество Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.

Общество В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника Предпринимательнице из Екатеринбурга Марине Чеботаревой предъявлен иск из-за использования фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку, пишет «Комсомольская правда».

Экономика В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Политика Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Гаджеты В сети появился ранний обзор Ryzen 5 3600: результаты вам не понравятся Флагманский процессор Intel показывает на 5 % более высокие результаты, но не стоит забывать, что старшие варианты Ryzen 3000 получат более высокие турбо-частоты и наверняка смогут предложить лучшую производительность при однопоточной нагрузке.

Экономика Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Экономика Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.

Экономика Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.