Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане вырослоВести.Ru 00:00
Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
Политика
Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ
Российская делегация во вторник, 25 июня, подала заявку на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 03:51
Наука
Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта
Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено вчера в 03:22
Общество
Екатеринбургские депутаты попросили Куйвашева заморозить тарифы на ЖКХ
Гордума Екатеринбурга по инициативе депутата Александра Колесникова утвердила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры по снижению роста тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка
Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Гаджеты
Поддержка памяти DDR5 потребует смены процессорного гнезда AMD
В интервью ресурсу AnandTech вице-президент AMD Форрест Норрод заявил, что следом за процессорами Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD выпустит в серверном сегменте модели Genoa с архитектурой Zen 4. Кроме прочего, они получат поддержку памяти DDR5.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
Обновлено в 04:27
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Общество
Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 03:47
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Общество
В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника
Предпринимательнице из Екатеринбурга Марине Чеботаревой предъявлен иск из-за использования фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 02:18
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Политика
Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
Обновлено в 01:37
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Гаджеты
В сети появился ранний обзор Ryzen 5 3600: результаты вам не понравятся
Флагманский процессор Intel показывает на 5 % более высокие результаты, но не стоит забывать, что старшие варианты Ryzen 3000 получат более высокие турбо-частоты и наверняка смогут предложить лучшую производительность при однопоточной нагрузке.
Обновлено в 03:17
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Экономика
Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме
Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Экономика
Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии
Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.
Обновлено в 02:40
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37