Число погибших от взрывов в Казахстане вырослоВести.Ru 00:00

Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

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