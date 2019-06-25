Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане вырослоВести.Ru 00:00

Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане возросло до двух

Коммерсантъ01:21

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

РИА Новостивчера в 23:11

Число погибших в результате ЧП на юге Казахстана выросло до двух

Говорит Москва00:02

Число погибших в результате ЧП в Арыси возросло до двух

RT на русскомвчера в 23:38

В Казахстане сообщили о двоих погибших при мощном взрыве в воинской части

РЕН ТВвчера в 23:14

Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух

ТАССвчера в 23:12

В Казахстане возросло число погибших из-за взрывов на военном складе

РБК00:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Ашберн

Взрыв под Ташкентом унес жизни двух человек

Вести.UZ01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

Обновлено вчера в 15:00
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Мускулистая ворона озадачила пользователей сети

Пользователь Twitter под ником LIWJATAN опубликовал видео, на котором ворона стоит в нестандартной позе, опираясь на крылья, из-за чего они выглядят довольно мускулистыми.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Российский военный самолет повторно прибыл в Венесуэлу

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено вчера в 13:16
Гаджеты

ФСБ предложила шифровать данные в Рунете «Кузнечиком»

Часть документов посвящена использованию «Магмы» и «Кузнечика» в наборе протоколов, которые применяются по всему миру для защиты каналов связи и организации защищенных VPN-соединений (IP Security).
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Пять человек госпитализированы после ДТП в Якутии

По данным регионального управления ГАИ, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:56
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Россия открывает транзит украинских товаров

Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:35
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Здоровье

Кондитерские изделия и сыры получат новую маркировку

Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор».
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Политика

Мексика отправила на границу с США 15 тысяч военных

Около 15 тысяч мексиканских военнослужащих развернуты на границе с Соединенными Штатами.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Общество

МЧС: На Средний Урал надвигается ураган

Региональное управление МЧС предупредило уральцев о надвигающейся стихии с помощью SMS-оповещения.
Обновлено в 00:57
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено вчера в 05:38
Здоровье

Врачам не удалось спасти маленькую сахалинку Василису Иванову

Обновлено в 00:07
Футбол

Квинси Промес может оказаться в «Аяксе»

Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
ещё по теме
Главное