Число погибших на горящих судах в Керченском проливе вырослоLenta.ru 12:28

Число жертв при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до десяти, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. По словам собеседника агентства, 14 человек удалось спасти.

Число погибших на горящих судах в Керченском проливе выросло

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