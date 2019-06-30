Происшествия

Почти две тысячи домов в Иркутской области остаются подтопленнымиМойка78 00:41

Из-за дождевого паводка пострадали пять муниципальных районов Иркутской области: Тулунский,Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский и Зиминский. Там подтопило почти 4,2 тысяч домов. По состоянию на 07:00 30 июня подтопленными остаются 28 населенных пунктов – 1, 7 тыс. жилых домов.
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