Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

с чего всё началось

Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек. По имеющимся сведениям, общая сумма задолженностей россиян составляет около 1,47 трлн рублей.

Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

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