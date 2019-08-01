Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

с чего всё началось

Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы ФССП, если на начало года в стране было 2,6 млн невыездных должников, то к 1 июля — уже 3,58 млн. Отмечается, что общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы приблизилась к 1,5 трлн рублей.

В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн

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