Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения РоссииТАСС вчера в 09:09

В абсолютных цифрах самый большой прирост по числу невыездных должников дала Москва (на 86% - до 157 тыс. к началу лета).
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Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.
ТАССвчера в 09:09

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Приставы назвали число россиян, невыездных из-за долгов

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ТАССвчера в 09:09
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
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Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

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Уже к концу этого года ОК! может стать "еще одним успешным проектом", рассчитывает Агаларов.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
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Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено вчера в 17:07
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В Германии объяснили необходимость достроить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.
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Обновлено 13 июля в 11:18
Спорт

Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций

По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
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Обновлено вчера в 21:50
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Эксперт по туризму рассказал, как в турецких отелях обманывают россиян

«Помимо повторного использования еды в турецких отелях разбавляют алкогольные коктейли», — рассказал эксперт по туризму в разговоре с URA.RU.
Обновлено вчера в 10:47
Теннис

Два теннисиста РФ впервые с 2010 года вошли в топ-10 рейтинга ATP

Обновлено вчера в 23:08
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В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
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Общество

Молочную продукцию начали маркировать в России

В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
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Культура

Борисовцы примут участие в образовательном форуме «Таврида»

Анна Колмыкова и Дарья Кухарева из Борисовки вновь отправились в Крым для того, чтобы принять участие в образовательном форуме «Таврида».
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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

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Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
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Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны

Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.
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Квартиру пенсионерки в Печатниках обокрали на 6 млн руб

По данным ведомства, вечером 14 июля в ОВД «Печатники» обратилась гражданка 1950 г. рождения и сообщила о краже из квартиры на ул. Гурьянова.
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Зинченко представил жёлто-розовую форму «Манчестер Сити»

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Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

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Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено вчера в 21:23
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