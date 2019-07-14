Общество
В России количество невыездных должников достигло 3%Mirmol.ru 04:47
Численность невыездного населения России достигла 3% – 3,429 млн человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов России.
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с чего всё началось
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАССвчера в 09:09
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