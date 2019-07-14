Общество

В России количество невыездных должников достигло 3%Mirmol.ru 04:47

Численность невыездного населения России достигла 3% – 3,429 млн человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов России.
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Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.
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Экономика

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Индекс бигмака назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Британское издание The Economist, опубликовавшее индекс бигмака, назвало рубль самой недооцененной валютой в мире, ровно, как и полгода назад.
Обновлено вчера в 01:55
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Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

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Локомотив сыграет с Рубином в последнем матче первого тура премьер-лиги.
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В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
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В России новый Suzuki Jimny пока не продаётся.
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Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер выложила фотографию, на которой она запечатлена полностью обнаженной.
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