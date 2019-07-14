Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения РоссииТАСС 09:09
В абсолютных цифрах самый большой прирост по числу невыездных должников дала Москва (на 86% - до 157 тыс. к началу лета).
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Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАСС09:09
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