Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения РоссииТАСС 09:09
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что влияние со стороны Соединённых Штатов мешает проявлению истинной украинской политики.
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По информации СМИ, еще девять человек, пострадавших в аварии, продолжают лечение в двух клиниках Кобулети.
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