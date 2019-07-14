Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения РоссииТАСС 09:09
В абсолютных цифрах самый большой прирост по числу невыездных должников дала Москва (на 86% - до 157 тыс. к началу лета).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАСС09:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Авто
Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца
Обновлено в 01:35
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей
Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара
Обновлено в 12:11
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Политика
Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*
В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Политика
ФРГ, Франция и Британия призвали Иран отменить нарушающие СВПД решения
Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Иран отменить недавние решения, нарушающие условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Здоровье
Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел
На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.
Обновлено в 03:19
Спорт
Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций
Обновлено в 09:10
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов
Автоэксперты портала CarsWeek.ru назвали лучшие недорогие кроссоверы по цене от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 12:04
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Страшное ДТП на Украине: авто из кортежа Зеленского протаранили колонну автобусов с детьми – кадры разбитых машин
По предварительной информации, два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента попытались совершить обгон колонны автобусов, в котором ехали дети, но что-то пошло не так, в результате чего и случилась авария.
Обновлено в 12:57
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции
Обновлено в 11:44
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43