Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимумаВедомости вчера в 16:01

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума. Ученые думают, кем их заменить

Фонтанка.Ру03:07

Трудовым мигрантам разонравилась Россия

Lenta.ru02:37

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

Ведомостивчера в 16:01

Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения

News.ruвчера в 22:47

Мигранты не смогли компенсировать убыль населения

Коммерсантъвчера в 17:58

России не удалось залатать демографическую дыру с помощью мигрантов

URA.Ru00:40

Почему мигранты из Таджикистана приезжают в Россию

Газета.Ru07 апреля в 16:04
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Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Обновлено в 02:27
Здоровье

Жительница Орегоны прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов

Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Обновлено в 03:17
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»

Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама

Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Гаджеты

Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro

Обновлено вчера в 05:40
Политика

Путин проведет несколько встреч на Международном арктическом форуме

Президент Владимир Путин проведет несколько встреч на Международном акртическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:16
Наука

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки

Обновлено в 01:51
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол

Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика

Основатель Twitter получил годовую зарплату в $1,4

В 2018 году Джек Дорси, известный как создатель соцсети Twitter, получил зарплату в размере 140 центов.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Общество

Москвичам пообещали самый теплый день весны 9 апреля

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится», — пояснили метеорологи.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Российский «Порубщик» получил пробоину

Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

В Краснодаре в домах активистов проходят обыски

Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС

Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

Обновлено в 03:15
Футбол

Семак сообщил, что в скором времени Кокорина осмотрят врачи «Зенита»

Обновлено в 02:57
Здоровье

Росздравнадзор обвинил чиновников в росте смертности на Среднем Урале

По итогам 2018 года сохранился рост общей смертности на 0,7%. По данным прошлого года показатели смертности остались на 8,4% выше, чем по России, и на 13,7% больше, чем по УрФО.
Обновлено в 00:45
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