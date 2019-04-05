Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимумаВедомости вчера в 16:01
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Обновлено в 02:27
Здоровье
Жительница Орегоны прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов
Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»
Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Гаджеты
Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Путин проведет несколько встреч на Международном арктическом форуме
Президент Владимир Путин проведет несколько встреч на Международном акртическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:16
Наука
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
Обновлено в 01:51
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол
Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас
Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Основатель Twitter получил годовую зарплату в $1,4
В 2018 году Джек Дорси, известный как создатель соцсети Twitter, получил зарплату в размере 140 центов.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Москвичам пообещали самый теплый день весны 9 апреля
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится», — пояснили метеорологи.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Краснодаре в домах активистов проходят обыски
Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку у России 464 танков Т-90МС. Об этом сообщил сайт Jane's 360.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Росздравнадзор обвинил чиновников в росте смертности на Среднем Урале
По итогам 2018 года сохранился рост общей смертности на 0,7%. По данным прошлого года показатели смертности остались на 8,4% выше, чем по России, и на 13,7% больше, чем по УрФО.
Обновлено в 00:45