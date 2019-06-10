Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирахRT на русском 08:24

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
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с чего всё началось

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади, а руководство регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

Зоозащитница оценила идею ограничить число питомцев в квартирах

RT на русском08:41

В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах

РИА Новости07:14

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

Парламентская газетавчера в 17:00

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Газета.Ru03:42

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Известия02:39

Количество кошек и собак в квартирах россиян могут ограничить

ФАН00:27

Депутат усомнился в эффективности ограничения количества домашних животных в квартирах

Народные новости09:34
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Обновлено в 10:12
Здоровье

Волгоградцев после работы приглашают пройти диспансеризацию

С начала 2019 года диспансеризацию прошли 165 тысяч жителей региона, большая часть из которых – женщины.
Обновлено в 03:13
Музыка

Королевский лайк. Балалаечник из Перми покорил группу Queen

Видео, на котором балалаечник Андрей Киряков исполняет кавер-версию песни The show must go on, привлекло внимание музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Обновлено в 09:57
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА обвинили в краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:33
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Хоккей

«Авангард» продлил контракт с Беком

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Тейлором Беком, сообщает официальный сайт КХЛ.
Обновлено в 10:56
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Космос

«Роскосмос» впервые заказал ракету «Ангара»

«Роскосмос» впервые заказал производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Обновлено в 09:09
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Политика

Москалькова сообщила Путину о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Наука

Загадки эволюции: перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц

Эксперты установили: формированием чешуи рептилий, перьев птиц и шерсти (волос) млекопитающих управляла одна генная регуляторная сеть.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой

Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Примечательно, что родители Галкина познакомились с Аллой Борисовной гораздо раньше, чем их сын — в 1979 году.
Обновлено в 04:47
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Спорт

Мальчик из Ингушетии отжался 4 тыс. раз и установил мировые рекорды

Шестилетний мальчик Ибрагим Льянов, проживающий в Ингушетии, установил сразу два мировых рекорда – по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа, информирует ТАСС.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Экономика

Трейдер Total подал против Антипинского НПЗ иск почти на 1 млрд руб

Суть исковых требований в картотеке арбитражных дел не раскрывается, сообщается лишь, что сумма иска составляет свыше 911,4 млн руб. Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу

У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Авто

Audi запускает летнее спецпредложение по кредитам

Компания Audi объявила о запуске специальных условий кредитования автомобилей с пробегом, которые будут действовать до 31 августа 2019 года.
Обновлено в 10:53
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
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