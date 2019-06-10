Число кошек и собак в квартире могут ограничитьГазета.Ru 03:42

Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади, а руководство регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей.

с чего всё началось

Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

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